Néstor Girolami ha conquistato la sua terza pole position nel WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 con una prestazione perfetta nelle qualifiche della WTCR Race Alsace GrandEst.

Il pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha girato sul Circuit l'Anneau du Rhin in 1'26"546 in Q3 battendo l'idolo locale Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



Avendo fatto il miglior tempo in Q2, Girolami ha potuto scegliere liberamente quando effettuare il suo giro in Q3; l'argentino ha scelto di andare per ultimo tra i cinque piloti che erano entrati nella manche finale delle qualifiche.



La sua scelta si è rivelata ottima dato che ha preceduto il francese di soli 0"026. Il suo giro gli ha garantito anche 10 punti bonus, riducendo il distacco da Mikel Azcona, Goodyear #FollowTheLeader, a 32 punti.



"È stato pazzesco", ha detto Girolami. "Ho fatto il massimo che si poteva ottenere. Sapevamo che la temperatura della pista si sarebbe abbassata, quindi scegliere di partire per ultimo sarebbe stato un vantaggio".



"Un enorme grazie al team ALL-INKL e alla HRC in Giappone. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. Domani sarà difficile, ma con un po' di duro lavoro ce la faremo".



Alle spalle dell'Audi di Berthon si sono piazzati il pilota della BRC Hyundai N Squadra Azcona, Esteban Guerrieri e Gilles Magnus, il cui team Comtoyou ha sostituito il turbo della sua Audi in soli 15 minuti all'inizio della sessione.



Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler) ha ottenuto la sua migliore prestazione stagionale in qualifica con il sesto posto, mentre il suo compagno di squadra Attila Tassi ha chiuso 11° e beffato nella lotta per la pole position sulla griglia parzialmente invertita di Gara 2 per soli 0"034.



Alle spalle di Monteiro si sono piazzati il compagno di squadra di Berthon, Tom Coronel, e la Hyundai Elantra N TCR di Norbert Michelisz.



Rob Huff (Cupra - Zengő Motorsport) e Mehdi Bennani di Comtoyou hanno completato la top 10, dando al marocchino la pole position per Gara 2 davanti al britannico.

Ad

WTCR Bennani in Pole per Gara 2 di Anneau du Rhin 21 MINUTI FA

WTCR WTCR Prove Libere 2: Michelisz guida la doppietta Hyundai-BRC ad Anneau du Rhin 4 ORE FA