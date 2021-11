Yvan Muller centra la pole position per Gara 2 della WTCR VTB Race of Russia al termine di Qualifiche tiratissime al Sochi Autodrom.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co, che era stato il più rapido in Q1, ha preceduto in Q3 Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), mentre il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher si è piazzato quinto prendendo un punto sul rivale Frédéric Vervisch, che ora è a -37.

