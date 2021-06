Esteban Guerrieri ha conquistato la Pole per Gara 2 della WTCR Race of Portugal nella tripletta Honda sul Circuito do Estoril.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha battuto Tiago Monteiro e Néstor Girolami con la sua Honda Civic Type R TCR.

WTCR WTCR Prove Libere 2: 16 piloti in 0″9, Bjork leader 3 ORE FA

WTCR WTCR Prove Libere 1: cinque marchi in Top5, Urrutia comanda con la Lynk & Co 4 ORE FA