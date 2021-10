Yvan Muller ha centrato la sua prima pole position della stagione nelle Qualifiche della WTCR Race of France sul tracciato di Circuit Pau-Arnos.

L'idolo locale della Cyan Racing Lynk & Co è stato un fulmine in Q3 precedendo Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team).



“E' la prima pole position della stagione, è stato un buon giro, ma penso che si sarebbe potuto fare anche meglio", ha detto Muller.



In Q1 la sessione è stata interrotta per l'uscita di Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), che ha perso il controllo della sua R3 LMS andando a muro.



"Sono uno stupido! - ha tuonato il belga via radio - Non ho sbattuto forte, ma sono fuori". Una volta estratto dalla ghiaia, Magnus ha raggiunto i box per ritirarsi.



Il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher ha firmato il miglior crono in 1'18"820 davanti alle Hyundai di Norbert Michelisz, Vernay e Gabriele Tarquini, con Esteban Guerrieri e Santiago Urrutia a seguire.



Passano il turno Néstor Girolami (Honda), Yvan Muller (Lynk & Co), Thed Björk (Lynk & Co), Frédéric Vervisch (Audi), Tiago Monteiro (Honda) e Nathanaël Berthon (Audi).



Eliminati dalla Q2 Luca Engstler, che è 13° con dietro Rob Huff e Tom Coronel. “Eravamo tutti vicinissimi e pensavo di essere dentro".



Vernay ha svettato nei 10' della Q2 in 1'18"777, seguito da Michelisz e dalle Lynk & Co di Ehrlacher, Muller e Urrutia.



Guerrieri è sesto, dunque eliminato, così come Girolami, Tarquini e Björk. Vervisch ottiene il 10° tempo e sarà in pole position nella griglia invertita di Gara 1.



"Non posso definirmi troppo deluso - dice Guerrieri, che è secondo in classifica alle spalle di Ehrlacher - Le Lynk & Co hanno qualcosa in più rispetto alle Hyundai, ma ci siamo anche noi".



Ehrlacher è il primo a scendere in pista per la Q3 a shootout. Il francese firma un 1'20"333. “Avevo gomme usate, quindi mi aspettavo un giro lento", spiega il nipote di Muller, il cui zio lo batte per 1"360 alla fine.



Urrutia va meglio di Muller nel primo settore, poi perde e chiude a +1"120. "E' stato bello tornare in Q3 di nuovo, era importante per noi e per il team in termini di punti".



Vernay finisce alle spalle di Muller per 0"233. “E' andata bene, pensavo di aver fatto abbastanza, ma evidentemente non è così. Complimenti ad Yvan, che guidava i kart con mio padre! Volevo la Pole, ma sono comunque in una buona posizione per Gara 2".



L'ultimo a provarci è Michelisz, che però è solo terzo: "Qualifiche ok, negli ultimi tre weekend siamo andati in Q3, che è ottimo. Sono fiducioso per le gare".



Gara 1 della WTCR Race of France è prevista per le 10;15.

WTCR WTCR Prove Libere 2 flash: Urrutia beffa Girolami e va in testa 4 ORE FA

WTCR WTCR Prove Libere 1: Muller davanti a Björk 7 ORE FA