Santiago Urrutia ha conquistato la sua prima pole position della stagione alla WTCR Race of Portugal battendo il collega di Lynk & Co Yann Ehrlacher in una qualifica ad alta intensità a Vila Real.

Il pilota di Cyan Performance è risultato solo 0"049 più veloce del Campione in carica dopo una serrata Q3 sul veloce e impegnativo circuito cittadino.



"Sono felicissimo, è sempre bello essere in pole position", ha dichiarato Urrutia dopo il terzo risultato di questo tipo della sua carriera nel WTCR e alla sua prima visita a Vila Real. "Grazie a Cyan Performance, mi hanno dato un'ottima macchina. È stata una giornata difficile per imparare la pista, ma i ragazzi mi hanno dato il meglio. L'ultima volta che ho fatto la pole è stato molto tempo fa, ad Aragon, quindi sono contento. Ora dobbiamo pensare alla strategia per domani".



Ehrlacher era deluso per aver mancato la pole, soprattutto per un margine così piccolo. "È un bene per la squadra. Oggi abbiamo ottenuto 10 punti [per aver centrato il miglior tempo assoluto in qualifica], quindi è un buon risultato. La mia prestazione è stata davvero buona, ma purtroppo alcune cose non sono andate a buon fine. Ma abbiamo fatto un buon lavoro".



Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona ha dettato il ritmo nei 30 minuti della Q1, realizzando un giro veloce in 2m00.063s proprio alla fine della sessione. Un risultato impressionante, visto che il suo team BRC Hyundai N Squadra Corse è stato costretto a lavorare duramente e velocemente per riparare i danni all'anteriore destra dopo che Azcona aveva urtato una barriera.



La Lynk & Co di Yvan Muller è stata seconda più veloce, poi ecco Attila Tassi ed Ehrlacher, qualificatosi bene nonostante un problema alla radio che ha costretto a cambiare il casco.



Néstor Girolami ha fatto un grande giro proprio alla fine per uscire dalla zona a rischio ed entrare in Top10, assicurandosi così l'accesso alla Q2. Dietro di lui, anche le Lynk & Co di Ma Qing Hua e Thed Björk sono riuscite a passare il turno.



Tra gli esclusi c'è l'idolo locale Tiago Monteiro, che si è qualificato appena 13°. Gli altri che hanno abbandonato le qualifiche in questa fase sono stati Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Nathanaël Berthon e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Dániel Nagy (Zengő Motorsport).



In una Q2 molto combattuta, Ehrlacher ha conquistato la vetta alla fine dei 15 minuti di sessione con un 1'59"543. Gli altri a raggiungerlo in Q3 sono stati Santiago Urrutia e Ma con tris Lynk & Co in questa parte delle qualifiche. Proprio come in Q1, Girolami ha compiuto un altro grande sforzo per passare in quarta posizione, mentre il quinto e ultimo qualificato per la Q3 è stato Norbert Michelisz di BRC Hyundai N Squadra Corse.



Mehdi Bennani ha mancato per un soffio il passaggio chiudendo al sesto posto con la sua Audi del Comtoyou Team, mentre Rob Huff si è piazzato settimo con la Cupra della Zengő Motorsport. Azcona si è ritrovato in ottava posizione, Tassi nono e Muller decimo, il che significa che il francese partirà dalla pole position in Gara 2 a griglia parzialmente invertita, per quella che sarà la 100a gara del WTCR.



11° Gilles Magnus dopo un rallentamento durante la sessione, con il belga che riferiva via radio di "non avere potenza", mentre Björk è 12° dopo un cambio di semiasse a metà sessione.



Nella Q3, la prima macchina ad entrare è stata quella di Michelisz. L'ungherese ha fatto segnare il riferimento in 2'00"101. Girolami si è dimostrato più lento di Michelisz nel primo settore, più veloce nel secondo e più rapido nel terzo, raggiungendo la vetta con un vantaggio di 0"222 secondi.



Ma è stato il terzo a girare. Il più veloce nei primi due settori, sembrava destinato a diventare primo, ma ha perso nell'ultimo settore, finendo per un millesimo dietro alla Honda di Girolami.



Nel turno di Urrutia, l'uruguaiano è stato il più lento di tutti nel primo settore, ha perso altro tempo nel secondo settore - poi ha messo a segno un fantastico ultimo settore per balzare in testa per 0"253 in 1'59"626.



Ehrlacher è stato l'ultimo ad uscire: più veloce di tutti nel primo settore, più lento di Ma nel secondo e poi a perdere nel terzo e a finire secondo, a soli 0"049 da Urrutia, che quindi è in Pole su Ehrlacher, Girolami, Ma e Michelisz.



Girolami è stato soddisfatto del terzo tempo. "Mi congratulo con tutta la squadra, che ha fatto un lavoro fantastico. Stiamo estraendo il 100 per cento dalla macchina, forse il 110 per cento. Per questo a volte commettiamo degli errori, come ad Aragón. Siamo assolutamente al limite".



"Sono un po' deluso", ha detto Ma, "perché si tratta di una perdita minima. Ma abbiamo buone possibilità per domani perché i miei compagni di squadra partono dalla prima fila e noi siamo in seconda fila, inoltre Yvan è in pole position per la gara a griglia invertita. È un risultato molto positivo per la squadra e non vediamo l'ora che arrivi domani".



Gara 1 del WTCR Race of Portugal si svolgerà domenica alle 13.10 ora locale, mentre Gara 2, la 100a gara del WTCR, è prevista alle 17.15.

Ad

WTCR Muller in pole position per la 100a gara del WTCR 18 MINUTI FA

WTCR Le classifiche del WTCR 4 ORE FA