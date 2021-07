Frédéric Vervisch è stato autore di un ultimo giro incredibile nelle Qualifiche della WTCR Race of Spain battendo Thed Björk e prendendosi la pole position di Gara 2 al MotorLand Aragón.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport è stato l'ultimo ad uscire per il suo tentativo in Q3 e con la propria Audi RS 3 LMS ha preceduto il rivale della Cyan Performance Lynk & Co per 0"021.



“Per me è stato un ottimo giro - ha detto il belga - siamo riusciti a mettere tutto insieme nel momento giusto. E' stato un inizio di stagione difficile, ma ora siamo di nuovo in gioco. Grazie ai ragazzi della Comtoyou che lavorano senza sosta, in gara non sarà facile, ma abbiamo avuto il passo per stare davanti in qualifica e vogliamo rimanerci anche nelle corse. Vogliamo prendere tanti punti".



I primi 20' sono stati interrotti dalla bandiera rossa quando Attila Tassi, secondo in classifica prima del weekend, ha accusato un problema alla sua Honda Civic Type R TCR.



“Non potevamo aspettarci molto da questo weekend, avendo i kg extra del compensation weight, ma poi la macchina mi si è spenta e non sappiamo il perché. Ci ho provato, ma nulla", ha detto il ragazzo della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



Una volta ricominciata la sessione, Tom Coronel (Comtoyou Audi) è balzato al comando, superato poco dopo da Yann Ehrlacher in 2'06"441, con il Goodyear #Followtheleader - Jean-Karl Vernay - che si è salvato passando il turno con l11° tempo. Eliminato Santiago Urrutia, 13°, con Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers’ Academy - Cupra) subito dietro. Fuori pure Rob Huff e le Honda di Esteban Guerrieri (16°), Néstor Girolami (20°) e Tiago Monteiro (21°).



Nei 10' della Q2, Norbert Michelisz svetta in 2'06"044 con la sua Hyundai, accedendo alla Q3 assieme alle Audi di Gilles Magnus e Vervisch. Quarto Vernay, che va all'ultima manche assieme a Thed Björk.



Nathanaël Berthon, che era stato il più rapido delle Libere 2, viene escluso con Coronel, Ehrlacher ed Azcona. Gabriele Tarquini si ferma 10° e sarà in pole position per la griglia invertita di Gara 1, mentre il miglioramento finale di Magnus fa scivolare all'11° e 12° posto Yvan Muller e Luca Engstler.



"Non era certamente la strategia essere in seconda fila per Gara 1, ma la pista è impegnativa e la nostra auto non è la favorita. Ho dato il 130%, ma in alcune curve ho commesso errori", ha detto Ehrlacher.



Michelisz è stato il primo ad entrare in pista in Q3, ma il suo 2'06"380 è stato subito battuto da Magnus per 0"026.



Vernay si è piazzato alle spalle dei due, con Björk che invece è saltato davanti a tutti con la sua Lynk & Co, superando per 0"164 Magnus.



Vervisch è stato l'ultimo ad effettuare il suo giro, ma dopo 3 settori con tempi più alti dei rivali, ha piazzato la zampata nell'ultimo che gli è valsa la Pole davanti a Björk, Magnus, Michelisz e Vernay.



"Con l'auto mi sono trovato bene e dopo un inizio di stagione duro sono stato battuto per pochissimo, quindi va bene", ha commentato Björk.



Magnus ha aggiunto: "E' positivo essere qui, la pista mi piace e la conosco bene, spero che anche domani sia una buona giornata".



Michelisz ha detto: "Bisogna essere onesti, in Q2 ho sfruttato al meglio la scia e questo è il nostro risultato migliore. Non potevamo aspettarci di battere le Audi qui, l'obiettivo è prendere punti domani".



Vernay chiosa: “La sessione è andata bene, considerando che non è stata una giornata positiva del tutto per me. Alla fine sono in Top5 e ho preso punti".



Gara 1 della WTCR Race of Spain è prevista per le 11;15 di domani.

