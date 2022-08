I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup affrontano la giornata di gare sul Circuit l’Anneau du Rhin che ospita la prima WTCR Race of Alsace GrandEst.

Ecco il programma di domenica.



11;15:Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



16;15:Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

Ad

WTCR WTCR Qualifiche: Girolami centra la Pole Position per Gara 1 ad Anneau du Rhin 16 ORE FA

WTCR Bennani in Pole per Gara 2 di Anneau du Rhin 16 ORE FA