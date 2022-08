Il WTCR – FIA World Touring Car Cup è di scena oggi in Alsace GrandEst per la prima volta: ecco il programma di sabato.

9;30-10;15: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)



12;30-13;00: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)



15;00-15;20: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



15;25-15;35: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



15;45-16;00: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

Ad

WTCR WTCR Race of Alsace GrandEst: le parole dei protagonisti 22 MINUTI FA

WTCR I piloti del WTCR al museo dell’automobile in Alsace GrandEst 22 MINUTI FA