Il WTCR - FIA World Touring Car Cup si dirige ad Anneau du Rhin per la prima edizione della WTCR Race of Alsace GrandEst dal 5 al 7 agosto. Ecco gli orari.

Venerdì 5 agosto

12.30-13.30: Test



Sabato 6 agosto

9;30-10;15: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12;30-13;00: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15;00-15;20: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15;25-15;35: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15;45-16;00: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 7 agosto

12;15: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

16;15: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

