Al volante della sua Lynk & Co 03 TCR, il pilota della Cyan Performance è stato il più rapido sia in Q1 che in Q3 al MotorLand Aragón prendendo 10 punti.



In Q1 ottimo Jean-Karl Vernay, secondo con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris del Team Mulsanne, seguito da Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) e Yvan Muller ed Ehrlacher.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR) è solamente 18° e quindi eliminato dopo i problemi avuti nelle Libere.



In questo modo Ehrlacher si avvicina al titolo, con Vernay che resta il suo rivale principale, mentre Muller non è tagliato fuori.



In Q2 il miglior tempo lo firma Vernay davanti ad Urrutia, che in Q3 svetta con un'altra DHL Pole Position seguito da Ehrlacher, Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), mentre lo stesso Vernay sbaglia alla prima curva.



Q1: Urrutia beffa Vernay

Santiago Urrutia si è preso la prima DHL Pole Position svettando in Q1 della WTCR Race of Aragón.



Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ha beffato Jean-Karl Vernay per soli 0″006.



Mikel Azcona (Zengő Motorsport – CUPRA Leon Competición) è terzo, seguito dalle 03 della Cyan Racing di Yvan Muller e del Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher, che prende un punto portando a +27 il vantaggio su Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR), solamente 18° e quindi eliminato dopo i problemi avuti nelle Libere.



Fuori dalla Q2 anche Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport – Audi RS 3 LMS) 13°, Attila Tassi (Honda), Luca Engstler (Hyundai), Tiago Monteiro (Honda), Aurélien Comte, Luca Filippi, Mitchell Cheah, José Manuel Sapag e Gábor Kismarty-Lechner.



Vernay precede Urrutia in Q2

Jean-Karl Vernay è stato più veloce di Urrutia in Q2 con il crono di 2’13″474 che gli ha permesso di tenersi dietro la Lynk & Co per 0″251.



Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) ha migliorato nel finale salendo terzo, con dietro Yann Ehrlacher e Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport – Audi RS 3 LMS, tutti in Q3.



Eliminati Mikel Azcona (Zengő Motorsport – CUPRA Leon Competición), Gilles Magnus, Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse – Hyundai i30 N TCR) e Yvan Muller, che si prende la pole della griglia invertita di Gara 2.



Bence Boldizs (Zengő Motorsport – CUPRA) e Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR) sono 11° e 12°.



Urrutia approfitta dei guai di Vernay

Vernay è il primo ad uscire in Q3, ma il pilota del Team Mulsanne perde il controllo della Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris alla curva 1 e deve abortire il giro. “Alla fine va bene lo stesso perché in Gara 1 partirò in prima fila, ma qui mi sono eliminato da solo”.



Ehrlacher ha segnato un 2’13″623 che non è stato battuto da Berthon per 0″131, mentre Björk è andato davanti al francese per questione di centesimi.



Infine è toccato ad Urrutia, che ha confermato il suo stato di forma prendendosi la DHL Pole Position.



Ehrlacher sorride comunque: “Ho fatto un ottimo giro, il migliore del weekend in Q3”. Il suo vantaggio ora è di 31 punti sui rivali.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI DALLA DHL MEDIA ZONE



Nathanael Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"Prima di tutto, complimenti a tutta la squadra, hanno fatto un lavoro straordinario. Abbiamo 60 chili in macchina, non ce lo aspettavamo assolutamente, quindi c'è tanto lavoro e siamo andati nella giusta direzione. Grazie alla squadra, un ottimo lavoro da parte loro e questa è l'ultima gara della stagione, quindi è sempre un bene avere un buon finale. Non è la gara, ovviamente, ma in qualifica si può mostrare la propria velocità, quindi sono molto felice di essere di nuovo in Q3. Credo di non aver perso così tante Q3 quest'anno, ma questa è stata sicuramente la più difficile da ottenere. Il miglior giro complessivo della nostra giornata è stato fatto in Q3, quindi sono contento anche della mia prestazione. Vediamo domani, incrociamo le dita e prendiamo qualche punto per la squadra e godiamoci l'ultima gara".



Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR)

"Durante le prove libere ho spinto il più possibile e ho avuto una mega sbandata alla prima curva, quindi non ho ottenuto i tempi sul giro. Ma è stata una bella sensazione quando abbiamo messo le gomme nuove per le qualifiche. Ma devo dirvi che ora sono ancora più contento per Yann, perché so che è sotto pressione, anche se ha un buon vantaggio, non importa. E' concentrato e si comporta bene. Dopo la Q3 mi sentivo come se fosse il 2017 per lui, quindi sono molto felice. Se hai la velocità, ottieni i punti".



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"E' stato davvero un bel giro, il mio miglior giro del weekend ed è successo in Q3, quindi sono sicuramente contento. Ti dico sempre che la pressione è nella gomma, ma ad un certo punto mi devo rendere conto che la pressione è un po' altrove e non solo nella gomma! In queste condizioni non è facile guidare tranquilli e rilassarsi, quindi sono molto contento di quello che abbiamo fatto oggi. Siamo liberi di qualificarci dove vogliamo, quindi in realtà se Santi vuole spingere e metterla in palo è completamente libero di farlo. Vediamo per le gare, ma almeno partiremo secondi, quindi sono contento".



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Non era proprio il piano, ma di essere in quattro nella top 10, quindi ci siamo riusciti. Purtroppo il mio giro in Q2 non è stato abbastanza veloce, ma mi ha dato la pole per gara 2, che non è male per il campionato".



Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR)

"È un po' emozionante essere qui. Voglio salutare mia madre e mio padre, mi mancano molto. Essere in pole position è davvero importante. Ho fatto un errore l'ultimo fine settimana, quindi sono davvero felice di essere in pole position. Sono grato alla Cyan e alla Lynk & Co, senza di loro non sarei qui, quindi grazie alla squadra, a tutti i miei compagni di squadra e a tutti quelli che mi hanno aiutato - sponsor, famiglia, tutti. È stata una stagione di crescita e di apprendimento. Oggi ho fatto due pole position e sono felice, siamo in testa con i ragazzi, quindi spero di poter vincere il campionato con Yann e Cyan. Sono felicissimo. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me, è stata una lunga attesa per essere qui al campionato del mondo, sono uscito di casa a 14 anni e oggi sono qui a godermi questo momento. Quindi grazie mille".



Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris)

“In generale va bene, parto in prima fila in Gara 1. Sicuramente c'è dispiacere quando fai il miglior tempo in Q2, ma sono curioso di analizzare i dati perché sono convinto che non stessi rischiando. Sapevo che potevamo giocarci la Top3 e ci ho provato, ma con l'errore mi sono eliminato da solo, è colpa mia e lo ammetto. Ho fatto un errore, ma non è finita, partiamo bene in Gara 2 e 3, quindi cercherò di essere intelligente e recuperare posizioni. E' l'ultima qualifica dell'anno e dispiace sia andata così, soprattutto per il team. L'auto è fantastica, sono io che ho sbagliato".



IL PROGRAMMA DI DOMENICA



Gara 1: 9;15 (10 giri)

Gara 2: 13;15 (10 giri)

Gara 3: 15;15 (12 giri)



Orari locali e soggetti a cambiamento. L'evento va in scena a porte chiuse.