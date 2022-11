È l'ultimo giorno alla WTCR Race of Bahrain, con Gara 2 che prenderà il via alle 10:00 ora locale (CET+2).

La gara, della durata di 25 minuti più un giro, sarà trasmessa in diretta da Eurosport e da altre emittenti in tutto il mondo. Per maggiori dettagli, cliccateQUI

Ad

Dopo Gara 2, l'attenzione si sposterà sulla BAPCO 8 Ore del Bahrain, la prova decisiva del FIA WEC 2022, a partire dalle 14.00.

WTCR Il FIA WTCR celebra i volontari e ufficiali di gara in Bahrain UN' ORA FA

WTCR WTCR Gara 1: quarta vittoria del 2022 per Azcona 13 ORE FA