La WTCR Race of Bahrain continua oggi con Qualifiche e Gara 1 per questo penultimo evento della stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Ecco il programma:



12h40-13h00: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

13h05-13h15: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

13h25-13h40: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

19h05: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

19h50 (circa): Podio di Gara 1

