Ecco cosa hanno detto alcuni dei piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup prima della WTCR Race of Bahrain.

Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport): "Sarà emozionante perché ci sono rettilinei molto lunghi, grandi frenate e quindi molti sorpassi e molta azione. Sono eccitato di andare in Bahrain perché è un posto che mi piace molto e il tempo sarà perfetto a novembre rispetto all'Europa. È stata una buona decisione portare il WTCR in questa zona e sono molto felice di tornarci".



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport): "Finora è stata una stagione molto buona per noi e vogliamo continuare così per cercare di conquistare il titolo negli ultimi due appuntamenti. Ho preso punti in tutte le gare e questo mi rende ottimista già per questi ultimi due eventi, e so che essendo secondo in classifica la pressione è sul leader. Anche se c'è un po' di distacco, ci sono ancora tanti punti in palio".



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport): "Correre nello stesso fine settimana nel WTCR e nel WEC è bello. È bello anche perché è una pista di Formula Uno e può essere buona per noi. Ogni volta che è in stile Formula Uno, grande, con molte zone di frenata e ad alta velocità, è quello che va bene per la nostra Audi. Dovrebbe essere un fine settimana positivo per noi e spero che riusciremo a prendere qualche buon punto".



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse): "Le altre categorie offrono sempre gare molto intense e divertenti [in Bahrain], e mi aspetto lo stesso nel WTCR. Il circuito sembra impegnativo, con curve veloci e cambi di direzione con frenate brusche e tornanti. La chiave sarà avere fiducia sulla Hyundai Elantra N TCR e impegnarsi nelle qualifiche e in entrambe le gare".



Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler, nella foto): "Ho già corso in Bahrain in Formula Uno, ma naturalmente è stata un'esperienza molto diversa rispetto a quella che proverò con la Civic Type R TCR. C'è stata una lunga pausa tra una gara e l'altra, forse più lunga dell'ideale per sfruttare la positività del fine settimana di Anneau du Rhin, ma in ogni caso cerchiamo di replicare e sfruttare questa prestazione negli ultimi due appuntamenti. Non sappiamo quanto sarà facile in Bahrain; anche se il settore centrale dovrebbe essere adatto alla vettura, la maggior parte del tempo sul giro si fa sui rettilinei. Quello che sappiamo è che daremo il massimo".

