Mikel Azcona e il suo compagno di squadra di BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, si sono divisi le vittorie alla WTCR Race of Bahrain. Ecco cosa hanno detto dopo la prima parte del doppio appuntamento mediorientale del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

GARA 1: MIKEL AZCONA (BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE):



"Probabilmente dalla TV si vedeva che era una gara facile, ma dal mio punto di vista non lo è stata, soprattutto perché anche se stavamo correndo in notturna la temperatura della pista era alta e si iniziava a sentire il degrado sull'anteriore. Ovviamente è stato utile avere Norbi dietro di me, ha reso la mia gara molto più facile. Fin dall'inizio ho cercato di fare del mio meglio e ho visto subito che aveva qualche problema. Per me è stato molto meglio attaccare alla curva 1 e questa è stata la chiave della gara. Da quel momento ho cercato di avere un buon controllo della vettura, cercando di evitare i cordoli e di non avere problemi soprattutto con le gomme. È stata molto dura, soprattutto a causa dell'alta temperatura all'interno dell'abitacolo".



GARA 2: NORBERT MICHELISZ (BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE)



"È semplicemente incredibile, fantastico. Mi sembra un po' un sogno, soprattutto dopo la stagione difficile che abbiamo vissuto finora. Devo dire che in certi circuiti è così. Qui mi sentivo fiducioso fin dal primo momento, siamo riusciti a migliorare la macchina e ovviamente in qualifica sentivo che sarebbe andata bene. Naturalmente si possono sempre avere difficoltà in gara, essere coinvolti in incidenti soprattutto dopo la partenza, ma ho cercato di fare gare intelligenti ieri e oggi. Fortunatamente anche oggi sono partito bene e sono riuscito a sorpassare un paio di vetture. Poi credo di essere stato fortunato alla curva 4, perché c'è stato un incidente e mi sono ritrovato dietro Esteban. In quel momento, ad essere sincero, sapevo che probabilmente avevo il passo per seguirlo. Naturalmente con queste temperature seguire un'altra vettura non è mai facile, ma Esteban aveva davvero un buon passo. Lui spingeva, ma io ho cercato di aspettare il mio momento e di sorprenderlo perché sentivo che i miei pneumatici stavano iniziando a perdere colpi, e fortunatamente è andata bene. Anche in questo caso non voglio dire che sia stato facile, ma oggi avevo una macchina fantastica che mi aiutava, quindi alla fine sono molto contento per me stesso. Sento di essermelo meritato, ad essere sincero, e sono molto contento che sia andata bene. Sono felice per la squadra, ovviamente, ancora una volta punti importanti per la classifica team e per quella piloti, quindi non poteva andare meglio di così".

