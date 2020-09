Néstor Girolami scatterà con la sua Honda Civic Type R TCR griffata ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dalla DHL Pole Position, affiancato da Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris) in Gara 1.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) si è invece aggiudicato la partenza al palo per Gara 2 con una grande prova in qualifica, battendo per 0"031 Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co), con Gilles Magnus terzo al volante dell'Audi del Comtoyou Racing-RACB National Team.



Il belga era stato anche il migliore del FIA Rookie Award in Q1 e Q3.



Gara 1 sarà sulla distanza di 13 giri, mentre Gara 2 è di 16.



Durante la stagione, Eurosport Events partecipa alla campagna #RaceToCare donando 1€ per ogni km percorso dai piloti del WTCR tra Qualifiche e Gare, come raccolta fondi per la lotta al COVID-19.