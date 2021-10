Il 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup è entrato nella seconda metà all'Autodrom Most lo scorso weekend. Ecco cosa è successo in Repubblica Ceca.

VINCITORI

GARA 1:Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

GARA 2:Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR (pictured)



FIA WTCR JUNIOR TITLE

GARA 1:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

GARA 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR TROPHY

GARA 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

GARA 1 (griglia invertita):Petr Fulín (CZE) Full in Race Academy, CUPRA Leon Competitión

GARA 2:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



GIRI VELOCI

GARA 1:Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m40.057s (151.5kph)

GARA 2:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1m39.503s (152.3kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1m39.503s (152.3kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 43 points



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 135 punti

