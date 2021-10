La WTCR Race of Czech Republic vedrà i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup darsi battaglia sull'Autodrom Most in un venerdì infuocato di caccia alla Pole Position.

Ecco il programma di oggi



Prove libere 1: 12h00-12h45



Prove libere 2: 14h30-15h00



Qualifica Q1: 16h45-17h05



Qualifica Q2: 17h10-17h20



Qualifica Q3: 17h25-17h40

