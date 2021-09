Ecco il programma della WTCR Race of Czech Republic, round 9 e 10 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

In questo weekend la serie unisce le forze con il FIM Endurance World Championship per un grande evento di 2 e 4 ruote all'Autodrom Most.



Le attività saranno principalmente venerdì 8 e domenica 10 ottobre, mentre giovedì 7 e sabato 9 la pista è riservata ai motociclisti.





Venerdì 8 ottobre



Prove Libere 1: 12;00-12;45

Prove Libere 2: 14;30-15;00

Qualifying: 16;45



Domenica 10 ottobre



Gara 1: 11;15 (13 giri, 54.756 km)

Gara 2: 14;15 (15 giri, 63.180 km)

