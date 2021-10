Il WTCR – FIA World Touring Car Cup fa tappa per la prima volta in Repubblica Ceca: ecco le parole dei piloti prima di scendere in pista all'Autodrom Most.

Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR: "Ho corso in Repubblica Ceca per tre stagioni in un'Audi DTM e ho vinto molte gare a Most. Mi sento familiare con la pista e i dintorni e questo mi dà una spinta davvero positiva perché mi piace, anche se sono passati 14 anni dall'ultima volta che ci sono stato. Avremo delle gare interessanti perché possono succedere un sacco di cose, con possibilità di sorpasso. Ovviamente in questo periodo dell'anno la pioggia può esserci ma, come squadra, cerchiamo di capire cosa fare prima. Devi studiare alcune tattiche con la strategia delle gomme se piove ma, per me, è un lavoro come al solito, se è asciutto o bagnato non è diverso. Sono un grande fan delle moto e guarderò sicuramente la gara dell'EWC. La partenza è sempre intensa e sarà interessante vederla e godersi l'atmosfera".



Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers' Academy / CUPRA Leon Competición: "La maggior parte, come tutte e quattro le rimanenti piste del calendario, sarà sconosciuta per me, quindi sto facendo molta pratica sul mio simulatore e mi piace molto. Per le CUPRA sarà buono, con curve ad alta velocità e un lungo rettilineo. L'anno scorso, al debutto, ho finito con tre apparizioni in Q2 di fila. Quest'anno stiamo soffrendo e non sono soddisfatto delle mie prestazioni, il che è strano perché è esattamente la stessa macchina che ho usato l'anno scorso. Pertanto, sono davvero felice che stiamo andando su una pista sconosciuta perché devo imparare tutto da zero. Non è come una seconda gara di casa per me perché sono 700 chilometri in auto da Budapest a Most, quindi non così vicina".



Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team / Hyundai Elantra N TCR: “Non credo che la mia conoscenza della pista sia un buon vantaggio ad essere onesti. E’ davvero bella con un lungo rettilineo, quindi ci sarà un po’ di strategia delle scie e molti sorpassi. Naturalmente è bene sapere il layout, ma i piloti del WTCR a questo livello imparano tutto in quattro giri. Se avessimo avuto una superpole il venerdì mattina allora penso che sarei stato abbastanza veloce ma ci sarà mezza giornata di prove [prima delle qualifiche] quindi la mia esperienza non farà la differenza”.



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR: "Anche se ho vissuto in Repubblica Ceca per un anno quando ho corso con ISR in Formula Renault 3.5 nel 2010, non ho mai gareggiato a Most. Ho fatto un sacco di giri al simulatore e ho guardato alcuni video dal TCR Germany quando era lì in passato. È molto divertente al simulatore e forse la prima chicane sarà il posto per i sorpassi. Ci sono molte curve combinate, sinistra/destra e curve a media velocità in cui il consumo delle gomme sarà un fattore. Le mie possibilità di titolo sono aperte, sento di essere totalmente in gioco anche se non ho ancora ottenuto un podio".



Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS: "Guardando gli onboard non sarà molto facile la prima curva perché è una chicane stretta e sarà un punto difficile da superare. Ma per il resto sembra una pista veloce, quindi buona per noi e l'Audi. Al livello in cui siamo tutti impariamo le piste abbastanza rapidamente, ma la priorità sarà quella di fare km in FP1 per migliorare e per avere già un feeling con la macchina, dando indicazioni agli ingegneri. Le temperature fredde e la pioggia non sono affatto una preoccupazione perché siamo sempre stati meglio in questo tipo di condizioni. Eravamo competitivi ad Aragón e Budapest, ma penso che avremmo potuto esserlo ancora di più se fosse stato più fresco. Aver vinto è sicuramente una bella sensazione e siamo ancora in lizza per il titolo. La vittoria dimostra che siamo in grado di fare qualcosa di grande e dobbiamo continuare a spingere. Tutto può succedere e dobbiamo rimanere concentrati, ma dobbiamo anche essere felici e goderci il momento".

