Il WTCR - FIA World Touring Car Cup e il FIA ETCR - eTouring Car World Cup saranno protagonisti del PAU MOTORS FESTIVAL dal 6 all'8 maggio, quando le corse torneranno all'iconico Circuit de Pau-Ville.

Alla presentazione ufficiale del PAU MOTORS FESTIVAL 2022 questa mattina, François Ribeiro, responsabile di Discovery Sports Events (promotore del WTCR e dell'ETCR) ha sottolineato l'importanza dell'atteso ritorno delle corse turismo FIA internazionali a Pau, che ha ospitato il FIA World Touring Car Championship dal 2007 al 2009, e il ruolo del motorsport nella promozione della sostenibilità.



Da quell'ultimo evento nel 2009, il WTCC è diventato il WTCR - FIA World Touring Car Cup, serie di corse clienti di grande successo che utilizza un biocarburante sostenibile di P1 Racing Fuels. Inoltre, la serie di auto turismo multimarca elettrica, il FIA ETCR - eTouring Car World Cup, è stato preso in carico dall'organo di governo mondiale del motorsport dopo una prima stagione nel 2021, quando si è svolta come PURE ETCR con grande successo.



"Fin dalla nostra ultima gara sul famoso circuito cittadino di Pau nel 2009, abbiamo sempre pensato a come riportare il FIA World Touring Car in questa bellissima città e comunità accogliente", ha detto Ribeiro. "La prima WTCR Race of France dello scorso autunno è stato il primo passo verso il raggiungimento di questo obiettivo chiave e Discovery Sports Events è molto orgogliosa ed eccitata nel portare non una, ma due serie internazionali FIA al primo PAU MOTORS FESTIVAL, quando il WTCR aiuterà a promuovere Pau nel mondo".



"Insieme alla Formula E e alla Formula Uno, Discovery Sports Events è uno dei soli tre promoter ad avere l'accreditamento ambientale a tre stelle della FIA. Discovery Sports Events è anche il primo promotore della FIA ETCR, avendo istituito la serie PURE ETCR nel 2020, e ha sostenuto l'uso di carburante sostenibile nel WTCR. Tutti questi fattori sottolineano l'importanza che Discovery Sports Events attribuisce all'ambiente. Il PAU MOTORS FESTIVAL permetterà a noi e alle nostre parti interessate di mostrare solo una parte di ciò che facciamo per promuovere il motorsport sostenibile".



La presentazione ufficiale del PAU MOTORS FESTIVAL di questa mattina è stata presieduta da François Bayrou, Presidente della Comunità Urbana di Pau Béarn Pyrénées, Sindaco di Pau e Presidente dell'Ufficio del Turismo di Pau Béarn Pyrénées.



Bayrou ha detto: "Siamo una città con una storia molto speciale e il Gran Premio di Pau è una grande parte dell'identità della città. È una città che ha sempre pensato al suo futuro in una prospettiva globale. L'evento che stiamo organizzando è un esempio del modo in cui affrontiamo le sfide. Pau è stata la prima città a usare il termine 'grand prix' per una gara automobilistica all'inizio del 20° secolo e il Gran Premio di Pau ora dovrebbe essere una vetrina per l'elettrico, i biocarburanti e le nuove tecnologie".



Assi presenti a Pau-Ville



Il pilota francese Yann Ehrlacher, 25 anni, è il Campione del WTCR dopo aver vinto il titolo nel 2020 e 2021 alla guida di una Lynk & Co 03 TCR gestita da Cyan Racing Lynk & Co su pneumatici Goodyear.



Anche lui partecipato alla conferenza stampa di oggi e ha detto: "L'ultima volta che il WTCC è stato a Pau ero a scuola, ero ancora molto giovane. È bello avere una gara in Francia ed è una pista famosa, ma di sicuro non è facile".



Jean-Karl Vernay, due volte vincitore nel WTCR nel 2021 alla guida di una Hyundai Elantra N TCR, ha detto: "Sono super-felice che la serie venga a Pau. Amo la regione e Pau è una pista che adoro. Ho corso qui in Formula 3, ho vinto in Formula 4, Formula Renault e Porsche Cup, sicuramente è bello esserci".



Organizzazione esperta per promuovere il messaggio ambientale



Organizzato dall'Associazione Sportiva dell'Automobile Club Basco Béarnais, il PAU MOTORS FESTIVAL è guidato dalla Comunità Urbana Pau Béarn Pyrénées e dai suoi partner premium. Essi sostengono che la decarbonizzazione dei trasporti richiede il contributo combinato di tutte le tecnologie a basso contenuto di carbonio esistenti come l'elettrificazione, l'idrogeno e i carburanti liquidi a basso contenuto di carbonio.



Dettagli dei biglietti e maggiori informazioni sull'evento:www.pau-motors.com.

Ad

WTCR Capodanno cinese: ecco la Top5 del WTCR UN' ORA FA

WTCR Guida 2022: WTCR Race of Hungary IERI A 06:55