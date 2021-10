La stagione 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup ha fatto tappa al Circuit Pau-Arnos in Francia lo scorso weekend. Ecco com'è andata.

VINCITORI

Gara 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2:1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE

Gara 1:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

Gara 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR TROPHY

Gara 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Gara 1 (griglia invertita):Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2:Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m18.973s (138.1kph)



GIRO VELOCE

Gara 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m19.837s (136.6kph)

Gara 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1m20.584s (153.3kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m19.837s (136.6kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 42 punti



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 160 punti

