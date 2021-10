Il WTCR – FIA World Touring Car Cup sarà in pista sul Circuit Pau-Arnos per la WTCR Race of France: ecco il programma di sabato.

Prove libere 1: 10h45-11h30



Prove libere 2: 13h30-14h00



Qualifica Q1: 16h20-16h40



Qualifica Q2: 16h35-16h45



Qualifica Q3: 16h55-17h00

