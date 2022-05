Comincia la WTCR Clean Fuels For All Race of France con due sessioni di prove libere e le qualifiche.

Ecco il programma del Circuit de Pau-Ville, sede del primo e secondo round del WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup:



Prove libere 1: 09h50-10h35

Prove libere 2: 11h50-14h20

Qualifiche Q1: 17h30-18h00

Qualifiche Q2: 18h05-18h20

Qualifiche Q3: 18h30-18h45



Cliccate QUI per gli orari.

