Tiago Monteiro ha già le idee chiare su cosa lo attende alla WTCR Race of France.

Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport non ha mai corso sui 3,030km del Circuit Pau-Arnos, ma già avuto modo di allenarsi al simulatore per capire com'è.



"Non ho mai corso sul circuito di Pau-Arnos, ma mio padre l'ha fatto con la Porsche Cup quando facevo la Formula 3 in Francia", ha detto il pilota della Honda. "Ho visto dei video e ho fatto alcuni giri al simulatore. Sembra una pista molto impegnativa e tutti quelli che ci sono stati dicono che è una di quelle dove hai bisogno di grande fegato".



"Abbiamo solo Libere da 45 minuti e 30 minuti per abituarci prima delle qualifiche, mentre so che la maggior parte dei nostri concorrenti ha fatto dei test lì. In teoria la pista dovrebbe essere buona per la nostra macchina, ma dobbiamo vedere come sarà il peso".

