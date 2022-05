Le Qualifiche della WTCR Race of Germany, round 3-4 del WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022, cambiano orario per cause di forza maggiore.





Questo perché i commissari hanno voluto dare modo ai team di verificare la tenuta delle gomme Goodyear, dato che il fornitore della serie ha voluto vederci chiaro sulle proprie coperture dopo le tante forature avvenute nelle Libere di ieri.



La decisione è stata presa assieme al Delegato Tecnico FIA e nei 15' di prove aggiuntive le squadre potranno sistemare le cose.



Inoltre i commissari hanno accordato la fornitura di 2 gomme in più ai partecipanti, che ne avranno quindi 4 a disposizione per ogni sessione in pista.



Ecco il nuovo programma della Dalle 12;55 alle 13;10 si svolgerà una mini-sessione di prove, per poi passare alle Qualifiche dalle 13;20 alle 13;50.

