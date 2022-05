Il WTCR − FIA World Touring Car Cup fa tappa sul leggendario Nürburgring Nordschleife la prossima settimana: ecco un po' di informazioni.

I DATI



Gare: 3 e 4 di 20

Data: 26-28 maggio

Sede: Nürburgring Nordschleife

Indirizzo: Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Germania

Lunghezza della pista: 25,378 chilometri

Distanza di gara 1: 3 giri (76,134 chilometri)

Distanza di gara 2: 3 giri (76,134 chilometri)

Record sul giro in qualifica: Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR)

8m51.802s (171,7kph), 24/09/20

Record sul giro in gara: Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR)

8m53,608s (171,2kph), 05/06/21

La Germania è tornata nel calendario del WTCC dal 2015 al 2017 dopo tre anni di assenza. Il leggendario Nürburgring Nordschleife, lungo 25.378m e composto da 64 curve è teatro dell'ADAC 24h Rennen, con emozioni a non finire che hanno visto nel 2018 Yvan Muller, Esteban Guerrieri e Thed Björk vincere le gare del WTCR, mentre il Campione del DTM René Rast ha fatto il suo debutto sfortunato nella serie. Nel 2019 hanno vinto di nuovo Guerrieri, Johan Kristoffersson e l'idolo locale Benjamin Leuchter, mentre nel 2021 è stato Tiago Monteiro ad imporsi in volata su Muller, oltre che Jean-Karl Vernay.

IL PROGRAMMA



Giovedì 26 maggio



14;30-15;10: Prove Libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

19;00-19:40: Prove Libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)



Venerdì 27 maggio



13;00-13;40: Qualifiche (in diretta su Eurosport Player e sulle emittenti di tutto il mondo)*.



Sabato 28 maggio



10;00: Gara 1 (3 giri, 76,134 km) in diretta su Eurosport Player e sulle emittenti di tutto il mondo

10;40: podio di Gara 1

12;35: Gara 2 (3 giri, 76,134 km) in diretta su Eurosport Player e sulle emittenti di tutto il mondo

13;15: podio di Gara 2



*Il commento audio è disponibile su FIAWTCR.com, i dettagli completi delle trasmissione saranno disponibili dalla prossima settimana.

ALBO D'ORO

2021:Gara 1: Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Hyundai Elantra N TCR

2020:

Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR

2019:

Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Gara 3: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

2018: Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

I CAMPIONI WTCR

2021: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

LINE-UP 2022

ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Germania)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #29 Néstor Girolami (Argentina), #86 Esteban Guerrieri (Argentina)

Vittorie di gara nel WTCR: 15 (Girolami 5, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italia)

Auto: Hyundai Elantra N TCR

Piloti: #5 Norbert Michelisz (Ungheria), #96 Mikel Azcona (Spagna)

Vittorie di gara nel WTCR: 10 (Michelisz 7, Azcona 3)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #17 Nathanaël Berthon (Francia), #33 Tom Coronel (Paesi Bassi)

Vittorie di gara nel WTCR: 2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #16 Gilles Magnus (Belgio), #25 Mehdi Bennani (Marocco)

Vittorie di gara nel WTCR: 2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #11 Thed Björk (Svezia), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (Cina)

Vittorie di gara nel WTCR: 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)



CYAN RACING LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #68 Yann Ehrlacher (Francia), #100 Yvan Muller (Francia)

Vittorie di gara nel WTCR: 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Germania)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #9 Attila Tassi (Ungheria), #18 Tiago Monteiro (Portogallo)

Vittorie di gara WTCR: 3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Ungheria)

Auto: CUPRA Leon Competición

Piloti: #79 Rob Huff (Gran Bretagna), #99 Dániel Nagy (Ungheria)

Vittorie di gara WTCR: 3 (Huff 3)



Totale vittorie di gara: 62



WTCR – FIA World Touring Car Cup elenco iscritti per tutta la stagione 2022



#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Oltre a 16 vincitori di gara, 11 nazionalità saranno rappresentate dai piloti con altre due da squadre e altre due da Case per sottolineare il fascino globale del WTCR. Ad ogni evento saranno accettate anche le iscrizioni di piloti wildcard. Anche se non saranno eleggibili per i punteggi complessivi, potranno inseguire i piazzamenti sul podio e i punti del WTCR Trophy, a condizione di non ricevere sostegno finanziario dai Costruttori.

