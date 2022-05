La stagione 2022 del WTCR − FIA World Touring Car Cup prosegue sul Nürburgring Nordschleife il 26-28 maggio: ecco le line-up.

ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Germania)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #29 Néstor Girolami (Argentina), #86 Esteban Guerrieri (Argentina)

Vittorie in gara WTCR: 16 (Girolami 6, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italia)

Vettura: Hyundai Elantra N TCR

Piloti: #5 Norbert Michelisz (Ungheria), #96 Mikel Azcona (Spagna)

Vittorie in gara WTCR: 11 (Michelisz 7, Azcona 4)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #17 Nathanaël Berthon (Francia), #33 Tom Coronel (Paesi Bassi)

Vittorie in gara WTCR: 2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #16 Gilles Magnus (Belgio), #25 Mehdi Bennani (Marocco)

Vittorie in gara WTCR: 2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #11 Thed Björk (Svezia), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (Cina)

Vittorie in gara WTCR: 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)



CYAN RACING LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #68 Yann Ehrlacher (Francia), #100 Yvan Muller (Francia)

Vittorie in gara WTCR: 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Germania)

Vettura: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #9 Attila Tassi (Ungheria), #18 Tiago Monteiro (Portogallo)

Vittorie in gara WTCR: 3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Ungheria)

Auto: CUPRA Leon Competizione

Piloti: #79 Rob Huff (Gran Bretagna), #99 Dániel Nagy (Ungheria)

Vittorie in gara WTCR: 3 (Huff 3)



Totale vittorie in gara: 64 (e in corso)



WTCR - Elenco iscritti alla FIA World Touring Car Cup per tutta la stagione 2022

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Oltre ai 16 vincitori, 11 nazionalità saranno rappresentate dai piloti, mentre altre due saranno rappresentate dai team e altre due dai costruttori, a sottolineare l'attrattiva mondiale del WTCR.

Ad

WTCR Bjork: “Non esiste un giro perfetto sul Nordschleife” UN' ORA FA

WTCR Coronel e il team Comtoyou al Ring da vincitori UN' ORA FA