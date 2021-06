La stagione 2021 si apre con la WTCR Race of Germany e i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup affronteranno un format differente rispetto al solito. Ecco perché.

Qualifiche: Non ci saranno le tre fasi solite, ma un’unica sessione ininterrotta da 40′.



Griglie: La griglia invertita di Gara 1 è determinata dalla Top10 rovesciata delle qualifiche. Quella di Gara 2 invece dal risultato di essere, con il più rapido in DHL Pole Position.



Punti: i Top5 delle Qualifiche vengono premiati sulla scala di 10-8-6-4-2. I Top15 di ogni gara con 25-20-16-13-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1



*Lo stesso sistema di punteggio verrà applicato per WTCR − FIA World Touring Car Cup for Teams e FIA WTCR Junior Driver Title. Nel WTCR Trophy si prendono punti su scala di 10-8-5-3-1, più 1 punto per il più rapido in qualifica e 1 punto per il migliore in gara

