I 25,378 chilometri di lunghezza del Nürburgring Nordschleife comporteranno un format leggermente diverso rispetto agli altri appuntamenti del WTCR - FIA World Touring Car Cup. Ecco un aggiornamento.

Invece della solita eliminazione in tre fasi delle qualifiche del WTCR, è prevista una sessione di 40 minuti in cui i cinque piloti più veloci otterranno punti in base a una scala di 10-8-6-4-2.



Gara 1 continua a utilizzare la griglia standard, ma è programmata per tre giri anziché 30 minuti + 1 giro. Gara 2, a griglia parzialmente invertita, è prevista sulla stessa distanza.



Gli orari:



Giovedì 26 maggio:

14h30-15h10: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

19h00-19h40: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)



Venerdì 27 maggio:

13h00-13h40: Qualifiche (in diretta su Eurosport Player e sulle emittenti di tutto il mondo)



Sabato 28 maggio:

10h00: Gara 1 (3 giri, 76,134 km) in diretta su Eurosport Player e sulle emittenti di tutto il mondo

10h40: podio di Gara 1

12h35: Gara 2 (3 giri, 76,134 km) in diretta su Eurosport Player e sulle emittenti di tutto il mondo

13h15: podio di Gara 2

Ad

WTCR WTCR Trophy, Huff: “Possiamo fare tanto di più” UN' ORA FA

WTCR Coronel: “Non ho intenzione di alzare il piede” UN' ORA FA