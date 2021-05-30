Sono sette i piloti che dal 2018 ad oggi hanno vinto la WTCR Race of Germany, che sarà il primo evento del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021 il 3-5 giugno. Ecco chi sono.
2020:
Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR
2019:
Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR
Gara 3: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR
2018:
Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR
2019:
Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR
Gara 3: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR
2018:
Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
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Anteprima: WTCR Race of Germany