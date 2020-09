Il WTCR – FIA World Touring Car Cup approda al Nürburgring Nordschleife per le gare tedesche del 24-26 settembre.

Si corre sui 25,378km dell'Inferno Verde, ma con qualche differenza rispetto al solito. Vediamo quali.



QUALIFICHE

Non ci saranno le tre fasi solite, ma un'unica sessione ininterrotta da 40'.



GRIGLIE

La griglia invertita di Gara 1 è determinata dalla Top10 rovesciata delle qualifiche.



Quella di Gara 2 invece dal risultato di essere, con il più rapido in DHL Pole Position.



PUNTI

Cambia l'assegnazione dei punti in Qualifica: 10-8-6-4-2.