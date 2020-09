Da sempre il mezzo di promozione del gommista è riconosciuto nel motorsport, ma in Europa non lo si vedeva da 35 anni, facendo la sua apparizione alla 24h di Le Mans dello scorso weekend.



Quando il WTCR – FIA World Touring Car Cup correrà al Nürburgring Nordschleife il secondo evento stagionale del 2020 invece ci sarà, così come per tutta la ADAC TOTAL 24h-Rennen.



Mike Rytokoski, Chief Marketing Officer, Europe di Goodyear: "Per noi è sempre stata una icona che catturava l'attenzione di fan e clienti di tutto il mondo. Il dirigibile Goodyear è riconoscibile immediatamente e col nostro ritorno in Europa nel motorsport internazionale non poteva mancare”.



Il 'Goodyear Blimp' non è altro che uno Zeppelin NT, il più grande del mondo oggi con i suoi 75m di lunghezza, 19,5m di larghezza e 17,4 di altezza.



Sorvolando il Nürburgring Nordschleife, il Goodyear Blimp sarà visibilissimo in TV, dando così visibilità al produttore delle Goodyear Eagle F1 SuperSport per il WTCR.



Questo modello è lo stesso utilizzato negli Stati Uniti per gli eventi di NASCAR (di cui il gommista è fornitore esclusivo), NBA, football dei collegge e golf PGA.



Anche in Europa il Goodyear Blimp ha una sua illustre storia. Tra il 1972 e il 1986 ha fatto la sua apparizione in diverse manifestazioni sportive, come 24h di Le Mans, GP di Germania, Open di Francia e altri momenti culturali di massa, come i matrimoni britannici.