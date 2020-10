E' il momento della WTCR Race of Hungary: ecco un po' di informazioni sull'evento del 16-18 ottobre che si svolge a porte chiuse causa restrizioni anti-COVID-19.

Cosa? WTCR − FIA World Touring Car Cup 2020, Round 8, 9 e 10 di 16



Quando? 16-18 ottobre 2020



Dove? Hungaroring, vicino a Budapest, Ungheria



Lunghezza: 4,381km



Gara 1: 12 giri (52,532 km)



Gara 2: 12 giri (52,532 km)



Gara 3: 15 giri (65,675 km)



Giro record qualifica: Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 1m52.176s (140.50kph), 28/04/18



Giro record gara: Yann Ehrlacher (Honda Civic Type R TCR) 1m54.129s (138.10kph), 29/04/18



LE CLASSIFICHE



Yann Ehrlacher continua ad essere il Goodyear #FollowTheLeader anche prima della WTCR Race of Hungary, indossando la giacca gialla e applicando la medesima striscia sulla sua auto.



1 Yann Ehrlacher (FRA) 113 punti

2 Tom Coronel (NLD) 92

3 Gilles Magnus (BEL) 82

4 Nathanaël Berthon (FRA) 78

5 Esteban Guerrieri (ARG) 78

6 Yvan Muller (FRA) 74

7 Néstor Girolami (ARG) 72

8 Jean-Karl Vernay (FRA) 72

9 Thed Björk (SWE) 64

10 Nicky Catsburg (NLD) 53



Cliccate quiper le classifiche piloti, Team, Rookie Driver e WTCR Trophy.



IL PROGRAMMA



SABATO 17 OTTOBRE



Prove Libere 1: 9;30-10;15

Prove Libere 2: 12;30-13;00

Qualifiche Q1: 15;30-15;50

Qualifiche Q2: 15;55-16;05

Qualifiche Q3: 16;15 (prima auto dei Top5 che si giocano la DHL Pole Position)



DOMENICA 18 OTTOBRE



Gara 1: 9;15 (12 giri)

Gara 2: 12;15 (12 giri)

Gara 3: 16;15 (15 giri)



Purtroppo la WTCR Race of Hungary si svolge a porte chiuse.



Tutti gli orari sono provvisori e soggetti a cambiamento.