Il WTCR − FIA World Touring Car Cup ha fatto tappa all' Hungaroring lo scorso weekend. Vediamo quali risultati hanno visto i fan sulle tribune.

VINCITORI

GARA 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR (pictured)



FIA WTCR JUNIOR TITLE

GARA 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY

GARA 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

GARA 1 (griglia invertita):Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



GIRI PIU' VELOCI

GARA 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m53.904s (138.4kph)

GARA 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m54.036s (138.3kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m53.904s (138.4kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 41 punti



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 103 punti

WTCR Boldizs: “Bello rivedere i fan sulle tribune” 15 ORE FA

WTCR Due gare a punti per Tassi UN GIORNO FA