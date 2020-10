Q1



Quanto è lunga? 20 minuti



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Chi va in Q2? Top 12



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 1



Q2



Quanto è lunga? 10 minuti



Chi va a punti? Nessuno



Chi va in Q3? Top 5



Q3



Quanto è lunga? Ogni pilota ha un giro di lancio, uno veloce e uno di rientro



Chi entra in pista per primo per gli shootout? Chi si classifica 1° in Q2 sceglie in che posizione partire, poi gli altri.



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 3