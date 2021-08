I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup hanno in programma due gare oggi all'Hungaroring.

Gara 1 (12 giri) è prevista per le 12;15, seguita da Gara 2 alle 15;15 (15 giri).Non ci si annoierà perché in azione avremo anche i protagonisti del PURE ETCR, la serie turismo elettrica del promoter Eurosport Events.Cliccate QUI per vedere il programma eper sapere dove viene trasmesso il WTCR.