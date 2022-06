La prossima settimana (11-12 giugno) sarà la volta della WTCR Race of Hungary: ecco un promemoria degli orari.

Sabato 11 giugno



09h15-10h00: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

13h10-13h40: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15h35-15h55: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

16h00-16h10: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

16h20-16h35: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 12 giugno



11h20: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

12h00 (circa): Podio di Gara 1

16h45: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

17h20 (circa): Podio di Gara 2

Ad

WTCR Nagy: “L’atmosfera dell’Hungaroring ti spinge in alto” UN' ORA FA

WTCR Gli assi alsaziani del WTCR presentano le gare di casa loro 03/06/2022 A 18:38