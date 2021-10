La seconda metà di stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup parte dall'Autodrom Most, ma diamo uno sguardo a cosa era accaduto nell'ultimo round in Ungheria.

*La prima parte della stagione si è conclusa in Ungheria a fine agosto



*Magnus e Urrutia sono stati i vincitori con i fan tornati a migliaia



*Il danno subito in gara 1 impedisce a Huff di conquistare la pole position in gara 2



*L’idolo Michelisz inizia gara 2 davanti, ma è spinto fuori dalla lotta della prima curva



*Ehrlacher è il nuovo Goodyear #FollowTheLeader dopo un fine settimana ricco di punti



*Anche Azcona, Ehrlacher e Vervisch salgono sul podio durante un evento ricco di azione



*I podi di Azcona sono una spinta per la squadra di casa Zengo Motorsport



*Il vincitore di Gara 1, Magnus, fa doppietta tra WTCR Junior e WTCR Trophy



*Vervisch si aggiudica il TAG Heuer Best Lap Trophy



*Nicola Baldan si unisce alla griglia del WTCR come pilota wildcard

