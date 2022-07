La WTCR Race of Italy, round 11 e 12 del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022, godrà di un'ampia copertura TV il 23-24 luglio.

Cliccate qui per tutte le informazioni

Ad

WTCR WTCR Race of Italy: il programma di sabato 14 MINUTI FA

Prove Libere 1 e 2 trasmesse su Eurosport Player, Facebook e YouTube.

IL PROGRAMMA

Sabato 23 luglio

09h00-09h45: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h15-12h45: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15h00-15h20: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15h25-15h35: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15h45-16h00: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 24 luglio

11h15: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

12h00 (circa): Podio di Gara 1

17h10: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

17h50 (circa): Podio di Gara 2

WTCR Berthon in forma e pronto per il WTCR 15 ORE FA