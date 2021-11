Sono sei i piloti del WTCR − FIA World Touring Car Cup ancora in lizza per il titolo doo le gare di Adria: ecco i risultati ottenuti in Italia.

VINCITORI

GARA 1: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

GARA 2: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE

GARA 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY

GARA 1: Tom Coronel (NLD) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

GARA 1 (griglia invertita): Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

GARA 2: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m49.347s (123.2kph)



GIRI VELOCI

GARA 1: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.969s (120.4kph)

GARA 2: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.459s (120.9kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Frédéric Vervisch (BEL) Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.459s (120.9kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 41 punti



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 punti

