Da domani si va in pista per la WTCR Race of Italy: vediamo come sarà il format del WTCR – FIA World Touring Car Cup per la sua prima uscita all'Adria International Raceway.

Qualifiche



La WTCR Race of Portugal inizia con due sessioni di prove libere di 45 minuti e 30 minuti, seguite da un’unica sessione di qualifiche. Questa è divisa in tre fasi (Q1, Q2 e Q3) e comprende due manche ad eliminazione (Q1 e Q2). La Q1 dura 20 minuti con i 12 più veloci che passano in Q2, dove hanno 10 minuti per combattere per i cinque posti in Q3. I cinque che passano alla Q3 hanno un giro (da fare uno alla volta) per dare l’assalto alla pole position. I punti sono dati ai cinque della Q3 su una scala di 5-4-3-2-1.



Griglie



Gara 1 utilizza una griglia parzialmente invertita con i 10 più veloci della Q2 in ordine inverso, il che significa che il pilota che finisce 10° parte dalla pole position. I piloti che sono 11° e 12° in Q2 scattano dalla medesima piazza, prima degli eliminati in Q1. La griglia di gara 2 utilizza l’ordine combinato dopo la Q3.



Punti



*I cinque piloti più veloci in qualifica prendono punti come segue: 5-4-3-2-1.

*I primi 15 classificati prendono punti in ogni gara come segue: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

*Lo stesso sistema di punteggio si applica al WTCR – FIA World Touring Car Cup per le squadre e al FIA WTCR Junior Driver Title. I piloti del Trofeo WTCR ottengono il seguente punteggio: 10-8-5-3-1, 1 punto per il giro più veloce in qualifica, 1 punto per il giro più veloce in ogni gara



IL PROGRAMMA



Sabato 6 novembre:

Prove libere 1: 09h30-10h15

Prove libere 2: 12h30-13h00

Qualifica Q1: 15h30-15h50

Qualifica Q2: 15h55-16h05

Qualifica Q3: 16h10-16h25 circa



Domenica 7 novembre:

Gara 1: 10h15 (14 giri, 52,430 chilometri)

Podio di gara 1: 10h50 circa.

Gara 2: 12h15 (17 giri, 63,665 chilometri)

Podio di gara 2: 12h55 circa.



Tutti gli orari sono locali (CET), provvisori e soggetti a modifiche

