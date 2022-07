Il WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi prosegue oggi con i round 11 e 12 della serie.

Ecco il programma di domenica della WTCR Race of Italy:



11h15: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



12h00 (circa): Podio di Gara 1



17h10: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



17h50 (circa): Podio di Gara 2



Cliccate QUI per il programma completo dell'evento, che comprende anche l'ETCR FIA eTouring Car World Cup.

Ad

WTCR Girolami vince il Trincea Hero Trophy 19 MINUTI FA

WTCR Ehrlacher partirà dalla pole in gara 2 a Vallelunga 15 ORE FA