L'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga è pronto ad ospitare la WTCR Race of Italy del 22-24 luglio: ecco un po' di curiosità.

*Vallelunga, situata a 40 chilometri a nord della capitale italiana Roma, ha ospitato la sua prima gara nel 1951 e prende il nome da Piero Taruffi, il corridore della Mille Miglia che fu il principale ingegnere progettista della pista.



*Nell’ultimo mezzo secolo ha ospitato competizioni internazionali e nazionali e lo scorso giugno l’evento del PURE ETCR, che è diventato la Coppa del Mondo FIA ETCR eTouring Car per il 2022.



*Vallelunga è stata anche teatro dei primi FIA Motorsport Games del 2019, che comprendevano la Touring Car Cup, composta da due gare per auto TCR.



*Il tracciato storico internazionale di 3,2 km sarà operativo per la WTCR Race of Italy, la pista utilizzata per alcune famose battaglie tra auto da turismo negli anni Novanta.



*Il WTCR ha raggiunto le 100 gare dopo la gara 2 della WTCR Race of Portugal all’inizio del mese. Thed Björk, Yann Ehrlacher e Yvan Muller hanno raggiunto questo traguardo, mentre Tom Coronel, Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz entreranno a far parte del WTCR 100 Club alla WTCR Race of Italy.



*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie in gara: l’argentino di Honda ha trionfato 10 volte per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



*Dall’inizio del WTCR nel 2018 Gabriele Tarquini (una volta), Norbert Michelisz (una volta) e Yann Ehrlacher (due volte) hanno conquistato il titolo piloti.



*L’Italia ha già avuto il WTCR una volta, quando l’Adria International Raceway ha ospitato l’evento nel novembre 2021.



*Da allora sono state apportate diverse modifiche alle regole, con una qualifica in tre fasi per due gare anziché le precedenti tre. Gara 1 è a griglia standard, mentre Gara 2 è ora a griglia parzialmente invertita.



*Le distanze delle gare sono state modificate per il 2022, con Gara 1 programmata per 30 minuti + 1 giro e Gara 2 per 25 minuti + 1 giro.



*Anche l’assegnazione dei punti è stata modificata per questa stagione, con un maggior numero di punti in palio nelle qualifiche e in Gara 1.



*Dodici piloti hanno vinto gare del WTCR in una stagione 2021 molto aperta, con tutti e cinque i marchi di corse per clienti che hanno vinto più di una volta.



*Sette nazionalità sono rappresentate dai piloti in questa stagione, mentre altre due sono rappresentate dai team e altre due dai costruttori, a sottolineare l’appeal globale del WTCR.



*Dei 17 piloti che corrono per tutta la stagione, solo uno, Dániel Nagy, non ha ancora ottenuto una vittoria in una gara del WTCR, anche se in un’occasione si è classificato secondo ed è stato in testa alla WTCR Race of Spain di giugno.



*La Honda Civic Type R Limited Edition è la Safety Car ufficiale del WTCR per la terza stagione. Richard Veldwisch, olandese, è alla sua guida nella WTCR Race of Italy

