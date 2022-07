Il WTCR – FIA World Touring Car Cup tocca oggi le 100 gare della sua storia con il secondo round di Vila Real.

Ecco il programma di domenica secondo gli orari locali in Portogallo.



13h10: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



14h00 (circa): Podio di Gara 1



17h15: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



18h00 (circa): Podio di Gara 2

