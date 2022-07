Il FIA World Touring Car torna sulle strade di Vila Real: ecco il programma di oggi.

09h00-09h45: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h00-12h45: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

17h05-17h35: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

17h40-17h55: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

18h05-18h20: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

