Il WTCR – FIA World Touring Car Cup torna a Vila Real questo fine settimana (1-3 luglio). Ecco il programma della WTCR Race of Portugal secondi gli orari locali.

Sabato 2 luglio



09h00-09h45: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h00-12h45: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

17h05-17h35: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

17h40-17h55: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

18h05-18h20: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 3 luglio



13h10: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

14h00 (circa): Podio di Gara 1

17h15: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

18h00 (circa): Podio di Gara 2



