Sono 8 i piloti che fino ad ora hanno vinto nella WTCR Race of Portugal dal 2018 ad oggi: ecco l'albo d'oro.
2021 (Circuito do Estoril):
Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
Gara 2: Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
2019 (Circuito Internacional de Vila Real):
Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR
Gara 3: Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR
2018 (Circuito Internacional de Vila Real):
Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Mato Homola (SVK) Peugeot 308 TCR
Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
Gara 2: Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
2019 (Circuito Internacional de Vila Real):
Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR
Gara 3: Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR
2018 (Circuito Internacional de Vila Real):
Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
Gara 2: Mato Homola (SVK) Peugeot 308 TCR
Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
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Le classifiche del WTCR
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