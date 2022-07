Sono 8 i piloti che fino ad ora hanno vinto nella WTCR Race of Portugal dal 2018 ad oggi: ecco l'albo d'oro.

2021 (Circuito do Estoril):

Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Gara 2: Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



2019 (Circuito Internacional de Vila Real):

Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR

Gara 3: Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR



2018 (Circuito Internacional de Vila Real):

Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Mato Homola (SVK) Peugeot 308 TCR

Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

