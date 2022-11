Sono in vendita i biglietti per la WTCR Race of Saudi Arabia, weekend conclusivo della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'evento, che si svolgerà sul Circuito di Jeddah dal 25 al 27 novembre, promette di regalare tanto spettacolo alla serie.



Dopo le qualifiche, che si svolgeranno sabato 26 novembre alle 18.30 (ora locale), domenica 27 novembre alle 19.45 prenderà il via Gara 1, che appassionerà i fan per 30 minuti più un giro. Gara 2 inizierà alle 22.15 e i piloti saranno in azione per 25 minuti più un giro.



I vincitori del WTCR - FIA World Touring Car Cup per piloti e squadre saranno decisi durante il weekend.



I biglietti sono in vendita su https://tickets.saudimotorsport.com/en e hanno un prezzo di 50 SAR per l'intero weekend, mentre i bambini fino a 10 anni non pagano.



Foto: DPPI.net

