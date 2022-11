I piloti che prenderanno parte alla WTCR Race of Saudi Arabia, ultimo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup, stamattina si sono riuniti per una foto di gruppo al Jeddah Corniche Circuit.

Da sinistra: Esteban Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro, Attila Tassi, Nicky Catsburg, Norbert Michelisz, Mikel Azcona, Dániel Nagy, Rob Huff, Bence Boldizs*, Tom Coronel, Nathanaël Berthon, Gilles Magnus, Viktor Davidovski, Franco Girolami e Ahmed Bin Khanen.

Ad

*Boldizs, che ha corso in Bahrain, è presente alla WTCR Race of Saudi Arabia, ma non sarà in pista.

WTCR WTCR Prove Libere 1: Magnus precede Azcona 29 MINUTI FA

WTCR Michelisz parte forte a Jeddah nei test del WTCR in Arabia Saudita 5 ORE FA