Ultima giornata di gare per i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup, oggi impegnati nella WTCR Race of Saudi Arabia: ecco il programma secondo gli orari locali.

19;40: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (In diretta su Eurosport Player, Eurosport 1 e altre emittenti in tutto il mondo)

20;30 (circa): Podio di Gara 1

22;15: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player, Eurosport 2 e altre emittenti in tutto il mondo)

22;50 (circa): Podio di Gara 2

